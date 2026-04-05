Voix copiées

Alors que les outils d’intelligence artificielle menacent considérablement le travail des acteurs de doublage, puisque leur voix peut être déclinée numériquement à l’infini, des comédiens français ont obtenu une victoire importante.

La mobilisation d'un collectif d'acteurs a permis le retrait de leurs voix utilisées sans autorisation par des plateformes américaines.

D’autres mesures dans le monde ont été prises pour limiter ce genre de pratiques, notamment au Mexique, où le doublage par intelligence artificielle est maintenant interdit.

Écoutez le chroniqueur culturel Stéphane Leclair faire le point, dimanche, au micro de Denis Lévesque.