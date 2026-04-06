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Une deuxième participation consécutive pour le CH

Un défi de «taille» attend les Canadiens en séries éliminatoires

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Lagacé le matin

le 6 avril 2026 08:14

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Un défi de «taille» attend les Canadiens en séries éliminatoires
Lane Hutson et Cole Caufield sont deux joueurs talentueux, malgré leur petit gabarit. / AP Photo/Anna Fuder

Malgré leur défaite aux mains des Devils du New Jersey, les Canadiens se sont tout de même qualifiés pour les séries éliminatoires dimanche. Déjà, la fièvre printanière se fait sentir à Montréal, notamment à travers le prix des billets qui a grandement augmenté ces derniers jours.

Comme plusieurs partisans, Jean-Michel Bourque a déjà la tête aux séries de fin de saison.

Il souligne que malgré l'étendue de leur talent, les joueurs de Martin St-Louis possèdent un certain désavantage par rapport à leurs potentiels rivaux.

Écoutez les explications du chroniqueur sportif, ce lundi, au micro de Patrick Lagacé.

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