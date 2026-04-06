Une deuxième participation consécutive pour le CH

Malgré leur défaite aux mains des Devils du New Jersey, les Canadiens se sont tout de même qualifiés pour les séries éliminatoires dimanche. Déjà, la fièvre printanière se fait sentir à Montréal, notamment à travers le prix des billets qui a grandement augmenté ces derniers jours.

Comme plusieurs partisans, Jean-Michel Bourque a déjà la tête aux séries de fin de saison.

Il souligne que malgré l'étendue de leur talent, les joueurs de Martin St-Louis possèdent un certain désavantage par rapport à leurs potentiels rivaux.

Écoutez les explications du chroniqueur sportif, ce lundi, au micro de Patrick Lagacé.