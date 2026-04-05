Les Canadiens ne performent pas comme ils le voudraient dimanche à domicile, mais un espoir persiste toujours pour eux après deux périodes de jeu contre les Devils du New Jersey, qui mènent le bal 2 à 0.

Malgré le peu de tirs à 5 contre 5 du Tricolore, Dany Dubé nomme la chance que la formation a de pouvoir compter notamment sur Cole Caufield, qui a encore des chances de marquer son 50e lors de la troisième période.

Écoutez le commentaire de Dany Dubé, dimanche, lors du deuxième entracte du match Canadiens-Devils.