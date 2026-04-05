Le hockey des Canadiens

Après 20 minutes de jeu au Centre Bell face aux Devils, les Canadiens n'ont que quatre tirs au but en banques.

Nos analystes abordent également le fait que les Islanders de New York ont créé la surprise dimanche, non pas en remportant un quelconque match, mais plutôt en congédiant leur entraîneur-chef, Patrick Roy.

Martin McGuire et Dany Dubé font le point sur ce revirement de situation et abordent la reconstruction potentielle de l’équipe, qui à encore de minces chances de participer aux séries.

Écoutez l'analyse du premier entracte du match Canadiens-Devils, dimanche, avec Martin McGuire et Dany Dubé.