Artemis II devant la face cachée de la Lune

Les quatre astronautes de la mission Artemis II pourront observer la face cachée de la Lune ce lundi et capter des données jamais obtenues auparavant.

Pendant qu’ils voleront dans l’ombre de l’astre, ils ne pourront plus communiquer avec la Terre pendant au moins 40 minutes.

Écoutez l'astronaute canadien David Saint-Jacques commenter cette phase cruciale de la mission, lundi, au micro de Patrick Lagacé.

L'approche historique des astronautes vers la face cachée de la lune sera diffusée en direct sur les plateformes de la NASA lundi après-midi.