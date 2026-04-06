Nancy Thibodeau a composé, au cours des dernières années, avec le deuil, la maladie et un grave accident de voiture qui lui a causé un traumatisme crânien et la perte de la vue d'un œil.

Face à ces épreuves, elle a décidé de se battre et d'aider les personnes vivant des situations similaires à en faire tout autant en fondant Les Tuques de l'espoir.

Depuis six ans, cet organisme offre du soutien en oncologie à travers le Québec en remettant des paniers-cadeaux et en offrant de l'aide aux patients pour trouver les ressources adéquates.

Écoutez la fondatrice et présidente des Tuques de l'espoir, Nancy Thibodeau, raconter son parcours résilient au micro de Patrick Lagacé.