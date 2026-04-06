Nancy Thibodeau a composé, au cours des dernières années, avec le deuil, la maladie et un grave accident de voiture qui lui a causé un traumatisme crânien et la perte de la vue d'un œil.
Face à ces épreuves, elle a décidé de se battre et d'aider les personnes vivant des situations similaires à en faire tout autant en fondant Les Tuques de l'espoir.
Depuis six ans, cet organisme offre du soutien en oncologie à travers le Québec en remettant des paniers-cadeaux et en offrant de l'aide aux patients pour trouver les ressources adéquates.
Écoutez la fondatrice et présidente des Tuques de l'espoir, Nancy Thibodeau, raconter son parcours résilient au micro de Patrick Lagacé.
«Quand j'étais en traitement d'oncologie pour mon cancer du cerveau, une infirmière est arrivée et m'a donné une veste de laine. J'ai demandé: "C'est quoi ça ? D'où ça vient ?" Elle m'a répondu que c'était une bénévole qui tricotait pour nous, mais je n'ai jamais su de qui il s'agissait. Cette veste-là, je l'ai portée pendant dix ans dans mon lit; elle était en lambeaux à la toute fin. J'ai alors fait une promesse envers moi-même: "Si je m'en sors de ce cancer-là, je vais redonner aux autres", parce que je sais ce que c'est que d'avoir la chienne quand on en est là. »