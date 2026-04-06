Succès international

Le groupe originaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean Angine de Poitrine poursuit son ascension avec la sortie de son deuxième album intitulé Vol. II.

Les deux musiciens, maintenant plébiscités à l’international, ont été sollicités de toutes parts par des artistes qui souhaitaient qu’ils assurent leur première partie en tournée.

Cependant, Angine de Poitrine a choisi de conserver son indépendance et de poursuivre sa propre route.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson présenter cet album, lundi, à l'émission Lagacé le matin.

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