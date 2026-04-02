Pam Bondi congédiée

La procureure générale Pam Bondi, a été congédiée jeudi par président américain Donald Trump, alors que des rumeurs à ce sujet circulaient depuis plusieurs jours.
Écoutez Sonia Dridi, correspondante à la Maison-Blanche, brosser le portrait de la situation au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Selon nos premières informations, il n'était pas satisfait de sa gestion de l'affaire des dossiers Epstein. Il aurait trouvé qu'elle aurait mal géré tout cela. Et selon certaines sources, il trouvait que ce n'était pas une bonne communicante, puis il trouvait aussi qu'elle n'allait pas assez loin dans la poursuite judiciaire de ses opposants.»
Sonia Dridi explique ensuite quels sont les candidats qui pourraient lui succéder.