À l’occasion de son tour d’horizon de l’actualité, Patrick Lagacé revient sur la mission spatiale Artémis II, alors que l’équipage atteindra la face cachée de la Lune ce lundi.

Ils auront quelques heures pour profiter de l'orbite lunaire, collecter le maximum de données possibles et prendre des clichés.

Ils pourront notamment prendre des photos qui permettront de montrer des éléments jamais vus auparavant.

Pendant ce survol, les astronautes seront privés de communications avec la Terre pendant une quarantaine de minutes.

Écoutez l’animateur Patrick Lagacé à l’occasion de son tour d’horizon de l’actualité, lundi, à l’émission Lagacé le matin.

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