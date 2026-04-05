Moyen-Orient

À l’occasion de son tour de l’actualité, dimanche, la journaliste Caroline Bertrand revient sur l’opération de sauvetage déployée par les États-Unis en Iran pour retrouver un pilote qui s’est écrasé dans la région mardi.
Le président américain a finalement confirmé, samedi soir, qu’il avait pu être retrouvé blessé, mais vivant.
Écoutez la journaliste Caroline Bertrand à l’occasion de sa revue de presse, dimanche, au micro de Denis Lévesque.
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