Moyen-Orient

À l’occasion de son tour de l’actualité, dimanche, la journaliste Caroline Bertrand revient sur l’opération de sauvetage déployée par les États-Unis en Iran pour retrouver un pilote qui s’est écrasé dans la région mardi.

Le président américain a finalement confirmé, samedi soir, qu’il avait pu être retrouvé blessé, mais vivant.

Écoutez la journaliste Caroline Bertrand à l’occasion de sa revue de presse, dimanche, au micro de Denis Lévesque.

Autres sujets abordés