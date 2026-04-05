Nouvelles préférences de consommation

Alors que les festivités de la fin de semaine de Pâques battent leur plein, plusieurs consommateurs ont remarqué cette année encore une hausse des prix du chocolat sur les tablettes.

Cette augmentation est notamment reliée à une hausse des prix de la matière première principale, le cacao, exporté majoritairement depuis la Côte d’Ivoire et le Ghana.

Les goûts des Québécois ont aussi évolué: les chocolats noirs, moins sucrés, sont beaucoup plus appréciés qu’avant.

Écoutez Vincent Coja, président-directeur général d’Allo Simonne, entreprise de chocolat basée à Montréal, analyser la situation, dimanche, à l’émission Signé Lévesque.