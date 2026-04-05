Magasinage en ligne

Grâce à l’intelligence artificielle, il est désormais possible d’essayer des vêtements virtuellement avant de les acheter en ligne.

Il suffit de télécharger une photo de soi et l’application développée par Google ajoute le produit voulu, que ce soit un pull, un pantalon ou des chaussures…

Ce procédé a des avantages au niveau de l’impact environnemental puisqu’il réduit les déplacements liés aux retours des produits.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle revenir sur ce phénomène, dimanche, à l’émission Signé Lévesque.