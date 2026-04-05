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Huitième victoire consécutive

Une victoire pour les Canadiens, mais le 50e de Caufield se fait attendre

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 5 avril 2026 08:16

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Une victoire pour les Canadiens, mais le 50e de Caufield se fait attendre
Les Canadiens de Montréal ont atteint le plateau des 100 points grâce à leur victoire de samedi soir contre les Devils du New Jersey / AP Photo/Noah K. Murray

Les Canadiens de Montréal ont atteint le plateau des 100 points grâce à leur victoire de samedi soir contre les Devils du New Jersey, une première depuis la saison 2016-2017.

La rencontre s’est conclue aux tirs de barrage après que les Devils ont rattrapé le Tricolore en marquant trois buts.

Cole Caufield n’a pas encore marqué son très attendu 50e but, mais il aura de nouvelles occasions d’accomplir cet exploit dimanche soir, au Centre Bell, pour un match revanche contre les Devils.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-François Baril mettre la table pour le match des Canadiens, dimanche, au micro de Denis Lévesque.

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