Dès 13 h lundi, la NASA débutera la couverture publique de la mission Artemis II. Les quatre astronautes, qui se trouvent depuis plusieurs heures dans la sphère d’influence de la Lune, découvriront des zones de cet astre encore jamais observées directement par des humains.

Que sait-on de ce versant et en quoi diffère-t-il de la face visible de notre satellite? Et surtout, quelles avancées scientifiques cette mission permettra-t-elle ?

Écoutez Marie-Michelle Limoges, astrophysicienne, directrice scientifique et responsable de l'éducation et des collections au Cosmodôme, en discuter au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.