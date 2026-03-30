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Représentations supplémentaires annoncées

Titanique: «Ce show est extraordinaire, c'est vraiment déjanté»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 30 mars 2026 09:56

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Titanique: «Ce show est extraordinaire, c'est vraiment déjanté»
Catherine Brisson / Cogeco Média

Après son succès auprès du public, la comédie musicale Titanique, une parodie du film culte Titanic, bénéficiera de représentations supplémentaires.

Écoutez l'actrice Véronique Claveau, en vedette dans cette pièce, discuter de cette nouvelle lundi au micro de Catherine Brisson.

«Ce show est extraordinaire. Il y a une véritable magie. Ce spectacle est un cadeau dans ma vie, mais aussi pour les spectateurs. Certains reviennent plusieurs fois. En gros, Céline raconte sa propre version de l'histoire. Ça se passe dans un musée. Mais il faut avoir une certaine ouverture d'esprit. C'est 90 minutes de pur bonheur et de folie. Et comment dire… c'est vraiment déjanté.»

Veronique Claveau

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