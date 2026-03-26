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Longue entrevue avec Ingrid Falaise

«Le masculinisme toxique peut tuer, alors que le féminisme ne fait pas de mal»

par 98.5

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40:12

Entendu dans

Radio textos

le 26 mars 2026 12:07

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Ingrid Falaise
Ingrid Falaise
«Le masculinisme toxique peut tuer, alors que le féminisme ne fait pas de mal»
Ingrid Falaise dans les studios du 98.5 / Cogeco Média

La comédienne et autrice Ingrid Falaise donne la parole, depuis de nombreuses années, à des personnes ayant vécu des histoires hors du commun, parfois bouleversantes.

L'artiste partage ces récits dans son balado Ingrid, les grandes rencontres. À travers son livre Fille-mère et ses documentaires percutants, elle explore des zones d'ombre de notre société.

Son travail lui a notamment permis d'être finaliste du prestigieux prix Égalité Thérèse-Casgrain 2024.

Écoutez cette longue entrevue de l'animatrice Marie-Eve Tremblay avec la comédienne et autrice Ingrid Falaise, jeudi, à Radio textos.

«Il faut que les hommes se lèvent à nos côtés. L'égalité homme-femme devrait simplement être la norme. Je pense que les hommes ne devraient pas voir cela comme une menace. Au contraire, il n'y a rien de plus simple, au fond, que d'être égaux. Le masculinisme toxique peut nous blesser, nous faire mal et même nous tuer, tandis que le féminisme ne fera jamais de mal aux hommes. Bien au contraire. Il est crucial d'avoir cette discussion.»

Ingrid Falaise

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