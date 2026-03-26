Longue entrevue avec Ingrid Falaise

La comédienne et autrice Ingrid Falaise donne la parole, depuis de nombreuses années, à des personnes ayant vécu des histoires hors du commun, parfois bouleversantes.

L'artiste partage ces récits dans son balado Ingrid, les grandes rencontres. À travers son livre Fille-mère et ses documentaires percutants, elle explore des zones d'ombre de notre société.

Son travail lui a notamment permis d'être finaliste du prestigieux prix Égalité Thérèse-Casgrain 2024.

Écoutez cette longue entrevue de l'animatrice Marie-Eve Tremblay avec la comédienne et autrice Ingrid Falaise, jeudi, à Radio textos.