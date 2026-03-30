 Aller au contenu
Construction et rénovation

«J'en ai marre qu'on pousse les gens à croire qu'ils ne sont pas capables»

par 98.5

0:00
5:16

Entendu dans

Lagacé le matin

le 30 mars 2026 09:30

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
«J'en ai marre qu'on pousse les gens à croire qu'ils ne sont pas capables»
Luc Ferrandez / Cogeco Média

Le chroniqueur et animateur Luc Ferrandez s'est récemment acheté une maison qu'il doit rénover avant de pouvoir y habiter.

Il remarque que, depuis le début de son expérience, de nombreuses personnes lui recommandent de recourir à des experts pour certains aspects qu'il souhaite entreprendre lui-même, afin d'éviter les frais de construction.

Écoutez le chroniqueur s'exprimer sur le sujet, lundi, au micro de l'animateur Patrick Lagacé.

«C'est une expérience, c'est le fun, mais il faut faire quelque chose pour se défendre contre les coûts de construction et contre les coûts d'achat de maison, qui sont devenus exorbitants. Le problème avec les experts, c'est qu'une fois que tu as reçu la facture, tu désespères. J'en ai marre de cette société qui pousse tout le monde à dire: “Vous n'êtes pas capable, vous ne devez pas l'essayer, restez chez vous, c'est dangereux.”»

Luc Ferrandez

Vous aimerez aussi

Un restaurateur réagit ingénieusement à un message d'insulte
Lagacé le matin
Un restaurateur réagit ingénieusement à un message d'insulte
0:00
5:47
Départ annoncé de Michael Rousseau: «Le public a fini par avoir sa tête»
Lagacé le matin
Départ annoncé de Michael Rousseau: «Le public a fini par avoir sa tête»
0:00
6:19
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Titanique: «Ce show est extraordinaire, c'est vraiment déjanté»
Rattrapage
Représentations supplémentaires annoncées
Titanique: «Ce show est extraordinaire, c'est vraiment déjanté»
Survivor: le plus grand jeu socio-stratégique de la télé est de retour
Rattrapage
Pour une quatrième saison
Survivor: le plus grand jeu socio-stratégique de la télé est de retour
Le gala InfluenceCréation tiendra sa quatrième édition
Rattrapage
Les créateurs du web à l'honneur
Le gala InfluenceCréation tiendra sa quatrième édition
Départ annoncé de Michael Rousseau: «Le public a fini par avoir sa tête»
Rattrapage
Il prendra sa retraite en septembre
Départ annoncé de Michael Rousseau: «Le public a fini par avoir sa tête»
Écoles vétustes: «Ils ont une seule enfance et certains sont passés tout droit»
Rattrapage
Documentaire Écoles sous pression
Écoles vétustes: «Ils ont une seule enfance et certains sont passés tout droit»
Les Houtis du Yemen attaquent Israël: un nouveau front s'ouvre dans le conflit
Rattrapage
Conflit au Moyen-Orient
Les Houtis du Yemen attaquent Israël: un nouveau front s'ouvre dans le conflit
Formation non reconnue au Québec: une psychiatre française ne peut pas exercer
Rattrapage
Incohérence du système de santé
Formation non reconnue au Québec: une psychiatre française ne peut pas exercer
Avi Lewis: «Ce qui lui manque c'est la notoriété auprès du grand public»
Rattrapage
Nouveau chef du NPD
Avi Lewis: «Ce qui lui manque c'est la notoriété auprès du grand public»
Céline Dion s’apprête à faire son grand retour sur scène à Paris
Rattrapage
Six ans après son diagnostic
Céline Dion s’apprête à faire son grand retour sur scène à Paris
Possibles troupes américaines en Iran: «Un cauchemar sur les marchés boursiers»
Rattrapage
Moyen-Orient
Possibles troupes américaines en Iran: «Un cauchemar sur les marchés boursiers»
Débat Fréchette–Drainville: «Je me demande s’il n’a pas aidé à la décoincer»
Rattrapage
Chefferie de la CAQ
Débat Fréchette–Drainville: «Je me demande s’il n’a pas aidé à la décoincer»
Un restaurateur réagit ingénieusement à un message d'insulte
Rattrapage
Réseaux sociaux
Un restaurateur réagit ingénieusement à un message d'insulte
Spécial «En chocolat» | L'énigme du lundi 30 mars
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «En chocolat» | L'énigme du lundi 30 mars
Mégan Brouillard grande gagnante au Gala des Olivier
Rattrapage
27e cérémonie célébrant l'humour
Mégan Brouillard grande gagnante au Gala des Olivier