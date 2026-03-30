Construction et rénovation

Le chroniqueur et animateur Luc Ferrandez s'est récemment acheté une maison qu'il doit rénover avant de pouvoir y habiter.

Il remarque que, depuis le début de son expérience, de nombreuses personnes lui recommandent de recourir à des experts pour certains aspects qu'il souhaite entreprendre lui-même, afin d'éviter les frais de construction.

Écoutez le chroniqueur s'exprimer sur le sujet, lundi, au micro de l'animateur Patrick Lagacé.