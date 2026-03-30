Construction et rénovation

Le chroniqueur et animateur Luc Ferrandez s'est récemment acheté une maison qu'il doit rénover avant de pouvoir y habiter.
Il remarque que, depuis le début de son expérience, de nombreuses personnes lui recommandent de recourir à des experts pour certains aspects qu'il souhaite entreprendre lui-même, afin d'éviter les frais de construction.
Écoutez le chroniqueur s'exprimer sur le sujet, lundi, au micro de l'animateur Patrick Lagacé.
«C'est une expérience, c'est le fun, mais il faut faire quelque chose pour se défendre contre les coûts de construction et contre les coûts d'achat de maison, qui sont devenus exorbitants. Le problème avec les experts, c'est qu'une fois que tu as reçu la facture, tu désespères. J'en ai marre de cette société qui pousse tout le monde à dire: “Vous n'êtes pas capable, vous ne devez pas l'essayer, restez chez vous, c'est dangereux.”»