Incohérence du système de santé

Alors que le Québec manque de médecins et notamment de spécialistes, le témoignage d’une psychiatre française qui ne peut pas exercer ses fonctions en Outaouais fait réagir.

La docteure Santini est diplômée en psychiatrie en France, mais le Collège des médecins du Québec refuse de reconnaître sa formation.

La situation est encore plus incohérente quand on sait que son diplôme est accepté au Nouveau-Brunswick, où elle pourrait exercer son métier sans limitation.

Écoutez le témoignage de la docteure Vanina Santini, médecin omnipraticienne au Québec, mais psychiatre en France, lundi, au micro de Patrick Lagacé.