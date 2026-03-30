Les menaces s'intensifient

À l’occasion de son tour d’horizon, lundi, Patrick Lagacé revient sur les derniers rebondissements du conflit au Moyen-Orient.
L'escalade se poursuit alors que tout indique que le président américain Donald Trump va envoyer des troupes sur le terrain.
L’Iran a ciblé des installations de désalinisation au Koweït, essentielles pour rendre l’eau potable auprès de la population.
Au Yémen, les Houthis se sont joints aux affrontements et ont eux aussi commencé à attaquer Israël.
Pendant ce temps, l’État hébreu poursuit sa progression au Liban, où la population est sommée d’évacuer.
Écoutez le tour d’horizon de l’actualité de Patrick Lagacé, lundi, à l’émission Lagacé le matin.
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