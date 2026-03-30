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Documentaire Écoles sous pression

Écoles vétustes: «Ils ont une seule enfance et certains sont passés tout droit»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 30 mars 2026 09:25

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Écoles vétustes: «Ils ont une seule enfance et certains sont passés tout droit»
Ricardo Larrivée fait état de la vétusté des établissements scolaires de la province dans le documentaire Écoles sous pression. / Jonathan Hayward / La Presse Canadienne

Le chef Ricardo Larrivée, impliqué en éducation et dans la modernisation des écoles québécoises depuis plusieurs années, fait état de la vétusté des établissements scolaires de la province dans le documentaire Écoles sous pression.

Avec un déficit de financement de 25 milliards de dollars, les obstacles administratifs et le manque de vision à long terme, ce sont des milliers de jeunes Québécois qui étudient dans des conditions qui sont tout sauf idéales.

Écoutez le chef Ricardo Larrivée présenter son documentaire Écoles sous pression, lundi, au micro de Patrick Lagacé.

Il souligne les bienfaits constatés des Lab-École, ces six écoles modèles qui ont ouvert aux quatre coins de la province et qui proposent des conditions parfaites pour les élèves.

«Les enfants ne vivent pas avec un agenda administratif. Ils ont une seule enfance, ils ont un seul parcours de primaire et de secondaire, puis il y en a qui ont juste passé tout droit. Donc, il faut que ça change, l'administratif.»

Ricardo Larrivée

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