Le chef Ricardo Larrivée, impliqué en éducation et dans la modernisation des écoles québécoises depuis plusieurs années, fait état de la vétusté des établissements scolaires de la province dans le documentaire Écoles sous pression.

Avec un déficit de financement de 25 milliards de dollars, les obstacles administratifs et le manque de vision à long terme, ce sont des milliers de jeunes Québécois qui étudient dans des conditions qui sont tout sauf idéales.

Écoutez le chef Ricardo Larrivée présenter son documentaire Écoles sous pression, lundi, au micro de Patrick Lagacé.

Il souligne les bienfaits constatés des Lab-École, ces six écoles modèles qui ont ouvert aux quatre coins de la province et qui proposent des conditions parfaites pour les élèves.