Disparu depuis quatre jours

Les recherches qui avaient lieu depuis jeudi pour retrouver un jeune de 18 ans tombé dans la rivière des Prairies dans le secteur de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève ont finalement été suspendues par le SPVM dimanche soir.

Plusieurs dispositifs ont été mis en place et des plongeurs ont aussi été déployés pour tenter de retrouver le disparu, en vain.

Selon les premiers éléments de l’enquête, l’homme de 18 ans se serait aventuré sur la surface de la rivière glacée accompagné d’un ami. Ce dernier a pu être repêché à temps.

Écoutez la chroniqueuse en affaires judiciaires Bénédicte Lebel faire le point sur la situation, lundi, à l’émission Lagacé le matin.

Autres sujets abordés