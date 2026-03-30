Réseaux sociaux

Le propriétaire du restaurant Bières & Frites à Québec a réagi avec beaucoup d'ingéniosité à un message d'insulte envers une de ses employées.
Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle en discuter, lundi, au micro de l'animateur Patrick Lagacé.
«Le propriétaire a fait une capture d'écran et, du même coup, il a lancé avec un peu d'ironie une campagne de financement pour aller porter de la nourriture à un refuge pour sans-abri, l'Aube Rivière, dans la région. Il a écrit: pour chaque 5 $ récolté, nous irons porter oui, du ketchup aux clients frustrés, mais aussi des poutines au refuge pour chaque don. Et c'est devenu viral.»
Le chroniqueur raconte ensuite la réaction de l'homme qui avait rédigé le commentaire d'insulte.