Christine Fréchette et Bernard Drainville ont croisé le fer à nouveau lors d’un deuxième débat qui s’est tenu à Laval ce samedi.

L’exercice a été marqué par quelques attaques lancées par Bernard Drainville à l’endroit de sa rivale, notamment au sujet de l’immigration.

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Trudeau analyser le dernier débat des candidats à la chefferie de la CAQ, lundi, au micro de Patrick Lagacé.

Il estime que la candidate Fréchette s’est plus démarquée que Bernard Drainville, notamment lorsqu’elle a répondu à ses attaques.