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Chefferie de la CAQ

Débat Fréchette–Drainville: «Je me demande s’il n’a pas aidé à la décoincer»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 30 mars 2026 07:23

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jonathan Trudeau
Jonathan Trudeau
Débat Fréchette–Drainville: «Je me demande s’il n’a pas aidé à la décoincer»
Christine Fréchette et Bernard Drainville ont croisé le fer à nouveau lors d’un deuxième débat qui s’est tenu à Laval ce samedi. / Graham Hughes / La Presse Canadienne

Christine Fréchette et Bernard Drainville ont croisé le fer à nouveau lors d’un deuxième débat qui s’est tenu à Laval ce samedi.

L’exercice a été marqué par quelques attaques lancées par Bernard Drainville à l’endroit de sa rivale, notamment au sujet de l’immigration.

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Trudeau analyser le dernier débat des candidats à la chefferie de la CAQ, lundi, au micro de Patrick Lagacé.

Il estime que la candidate Fréchette s’est plus démarquée que Bernard Drainville, notamment lorsqu’elle a répondu à ses attaques.

«Madame Fréchette, c'est lisse, lisse, lisse. On est vraiment dans des formules bien établies, on veut éviter de s'emporter ou quoi que ce soit. Mais là, sur les deux débats, et particulièrement dans le deuxième, elle a montré qu'elle est capable d'en découdre.»

Jonathan Trudeau

Autres sujets abordés

  • La CAQ plonge à 9 % dans les intentions de vote;
  • Colère des pharmaciens autour de l’adoption d’un projet de loi.

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