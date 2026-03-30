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Six ans après son diagnostic

Céline Dion s’apprête à faire son grand retour sur scène à Paris

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 30 mars 2026 07:53

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Céline Dion s’apprête à faire son grand retour sur scène à Paris
Céline Dion lors de la cérémonie des Grammy en 2024. / Chris Pizzello / La Presse Canadienne /AP-Invision,

La chanteuse Céline Dion devrait annoncer son grand retour sur scène ce lundi à 15 h pour une série de concerts qui seront donnés à La Défense Arena à Paris.

Depuis quelques jours, plusieurs indices annoncent ce retour tant attendu dans la capitale française. Des panneaux publicitaires avec les paroles de ses chansons les plus connues ont été aperçus et la tour Eiffel s'est illuminée aux couleurs de Céline dimanche soir.

Écoutez le rédacteur en chef de la section culture du magazine Paris Match, Benjamin Locoge, suivi du docteur Julien Cavanagh, neurologue spécialisé dans les maladies neurologiques auto-immunes et infectieuses, mettre la table pour ce grand retour.

Le neurologue Julien Cavanagh estime que si Céline Dion annonce un retour sur scène, c’est parce qu’elle est en mesure de dompter la maladie auto-immune dont elle souffre depuis six ans: le syndrome de la personne raide.

Le choix de La Défense Arena pour ses concerts n’est pas anodin, puisque tout indique que l’endroit a été choisi en raison de l’état de santé de la chanteuse qui ne voulait pas s’exposer dans des salles en plein air.

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