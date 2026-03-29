Collectif Table Ronde

Table Ronde, un collectif de restaurateurs créé en 2021 pour relancer la gastronomie québécoise et mettre en lumière le monde qui l’entoure, a publié samedi le livre La gastronomie québécoise à l’horizon 2030 – Propulser et affirmer un secteur stratégique et identitaire.

L’ouvrage mesure les retombées économiques et sociétales de cette industrie culinaire, qui a connu une période difficile pendant la COVID-19.

Écoutez Danny St-Pierre, animateur des Lauriers de la gastronomie et membre de la Table Ronde, en discuter dimanche au micro de l’émission Signé Lévesque.