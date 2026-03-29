Collectif Table Ronde

Table Ronde, un collectif de restaurateurs créé en 2021 pour relancer la gastronomie québécoise et mettre en lumière le monde qui l’entoure, a publié samedi le livre La gastronomie québécoise à l’horizon 2030 – Propulser et affirmer un secteur stratégique et identitaire.
L’ouvrage mesure les retombées économiques et sociétales de cette industrie culinaire, qui a connu une période difficile pendant la COVID-19.
Écoutez Danny St-Pierre, animateur des Lauriers de la gastronomie et membre de la Table Ronde, en discuter dimanche au micro de l’émission Signé Lévesque.
«Les conclusions, c'est que ça va mieux que ça allait. Et la gastronomie, ça ne veut pas dire des restaurants qui sont chers. Ça veut dire des restaurants ou des lieux où on a des artisans qui achètent des produits locaux approvisionnés avec une chaîne courte pour mettre en scène qui nous sommes, mais par la table.»