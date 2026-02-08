Gonflage des prix

L'entreprise Canadian Tire devra verser 1,3 M$ après avoir reçu une amende de l'Office de la protection du consommateur pour avoir affiché des prix plus élevés pour faire miroiter de grosse réduction sur certains items.

Par exemple: une batterie de cuisine d'une valeur de 2000 dollar affichée en rabais à 500 dollars alors qu'elle ne vaudrait réellement que 1000 dollars.

S'agit-il d'une pratique courante chez les grandes surfaces de vente au détail?

Écoutez Charles Tanguay, porte-parole de l'Office de la protection du consommateur, discuter de ce dossier, dimanche, au micro de Jean-François Baril.