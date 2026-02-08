Gonflage des prix

L'entreprise Canadian Tire devra verser 1,3 M$ après avoir reçu une amende de l'Office de la protection du consommateur pour avoir affiché des prix plus élevés pour faire miroiter de grosse réduction sur certains items.
Par exemple: une batterie de cuisine d'une valeur de 2000 dollar affichée en rabais à 500 dollars alors qu'elle ne vaudrait réellement que 1000 dollars.
S'agit-il d'une pratique courante chez les grandes surfaces de vente au détail?
Écoutez Charles Tanguay, porte-parole de l'Office de la protection du consommateur, discuter de ce dossier, dimanche, au micro de Jean-François Baril.
«C'est toujours délicat d'établir quel est le vrai prix de référence. Et dans ce cas, si c'est le résultat d'une enquête qui s'est échelonnée sur six mois, alors il faut vraiment vérifier les prix de façon régulière dans la circulation. C'est ce qu'on a fait dans ce dossier ici, dans la circulaire, sur le site Web et dans certaines succursales, de façon exhaustive.»