Plusieurs comptes sur les réseaux sociaux publient du contenu qui suit une nouvelle tendance : présenter des capsules au style similaire à celui des téléréalités, mais mettant en scène des fruits.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle discuter de ces vidéos créées par l’IA, dimanche, au micro de l’animateur Denis Lévesque.