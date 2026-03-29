Plusieurs comptes sur les réseaux sociaux publient du contenu qui suit une nouvelle tendance : présenter des capsules au style similaire à celui des téléréalités, mais mettant en scène des fruits.
Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle discuter de ces vidéos créées par l’IA, dimanche, au micro de l’animateur Denis Lévesque.
« C’est exactement les codes de la télé-réalité que l’on connaît, mais avec des fruits, c’est complètement pété. Allez voir de vos propres yeux, c’est bluffant ! C’est très bien fait, c’est coloré, ça attire l’œil et on suit les personnages.»