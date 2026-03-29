À l'occasion du segment J'en reviens pas, Denis Lévesque tend le micro aux membres de son équipe pour qu'ils s'expriment sur un moment marquant de l'actualité.
Écoutez Caroline Bertrand, Jean-François Baril et Stéphane Leclair, dimanche, à l'émission Signé Lévesque.
«J'ai eu des nouvelles de mon professeur de troisième année, puis je n’en reviens pas. Ça a été un retour dans le temps inouï. Je suis tombé hier sur l'une de mes publications Facebook d'il y a un mois environ. Je n’avais pas vu plusieurs commentaires et, parmi ceux-ci, mon professeur de troisième année à l'école Saint-Rémi, dans l'ouest de l'île de Montréal. Un professeur que tout le monde aimait, attentif, généreux, patient, parce qu'on était des petits diables.»