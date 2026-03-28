Le hockey des Canadiens

Les Canadiens ont répondu présents face aux Predators et les performances du deuxième trio et du jeune Ivan Demidov ont retenu l'attention des analystes Martin McGuire et Dany Dubé.

L'implication de Joe Veleno en échec avant et en désavantage numérique a également permis au CH de limiter l'offensive des Predators.

À l'opposé, les revirements causés par Juraj Slafkovsky à cinq contre cinq semblent faire réagir Martin St-Louis.

Écoutez l'analyse du premier entracte du match Canadiens-Predators, samedi, avec Martin McGuire et Dany Dubé.