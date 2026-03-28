Chronique société

Les anniversaires des enfants d'aujourd'hui sont de plus en plus extravagants et dispendieux. Ce phénomène serait causé par le sentiment de compétition parentale que ressentent environ 43% des parents.

Écoutez la chroniqueuse société Ingrid Falaise discuter de la pression parentale liée à l'organisation de l'anniversaire d'un enfant, samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.