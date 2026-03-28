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Chronique société

Anniversaires des enfants: «Un standard beaucoup plus élevé s'est installé»

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 28 mars 2026 09:59

Avec

Ingrid Falaise
Ingrid Falaise
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Anniversaires des enfants: «Un standard beaucoup plus élevé s'est installé»
Les anniversaires des enfants d'aujourd'hui sont de plus en plus extravagants et dispendieux. Ce phénomène serait causé par le sentiment de compétition parentale que ressentent environ 43% des parents. / spass / Adobe Stock

Les anniversaires des enfants d'aujourd'hui sont de plus en plus extravagants et dispendieux. Ce phénomène serait causé par le sentiment de compétition parentale que ressentent environ 43% des parents.

Écoutez la chroniqueuse société Ingrid Falaise discuter de la pression parentale liée à l'organisation de l'anniversaire d'un enfant, samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque. 

«Dans mon temps à moi, les fêtes, c'était un morceau de gâteau au chocolat avec un petit chapeau pointu en carton, une banderole, puis ça faisait l'affaire. Aujourd'hui, on est très loin de ce standard-là. Un standard beaucoup plus élevé s'est installé. J'ai fait des recherches, puis la moitié des parents ont de la difficulté à respecter leur budget pour la fête de leur enfant.»

Ingrid Falaise

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