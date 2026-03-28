Chronique société

Les anniversaires des enfants d'aujourd'hui sont de plus en plus extravagants et dispendieux. Ce phénomène serait causé par le sentiment de compétition parentale que ressentent environ 43% des parents.
Écoutez la chroniqueuse société Ingrid Falaise discuter de la pression parentale liée à l'organisation de l'anniversaire d'un enfant, samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.
«Dans mon temps à moi, les fêtes, c'était un morceau de gâteau au chocolat avec un petit chapeau pointu en carton, une banderole, puis ça faisait l'affaire. Aujourd'hui, on est très loin de ce standard-là. Un standard beaucoup plus élevé s'est installé. J'ai fait des recherches, puis la moitié des parents ont de la difficulté à respecter leur budget pour la fête de leur enfant.»