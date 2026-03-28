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Place grandissante des animaux dans la société

«Si on laisse aller les tribunaux, on va se retrouver avec des injustices»

par 98.5

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 28 mars 2026 10:21

Avec

Myriam Ségal
Myriam Ségal
Denis Lévesque
Denis Lévesque
«Si on laisse aller les tribunaux, on va se retrouver avec des injustices»
Le Tribunal du logement a récemment pris une décision en faveur d'un locataire qui souhaitait garder son animal contre le gré du propriétaire de l'établissement. / Chendongshan / Adobe Stock

Le Tribunal administratif du logement a récemment pris une décision en faveur d'un locataire qui souhaitait garder son animal contre le gré du propriétaire.

Cette décision s'est en partie appuyée sur une loi reconnaissant les animaux comme des êtres sensibles. Il n'est donc pas possible de les considérer comme de simples biens matériels.

Écoutez la chroniqueuse Myriam Ségal en discuter samedi au micro de l'animateur Denis Lévesque.

«C'est une bonne chose, mais on est dans une mouvance sociale qui fait en sorte que, si on laisse aller les tribunaux, on va se retrouver avec des injustices. C'est-à-dire que des propriétaires vont être pognés avec de mauvais locataires qui gèrent mal leur animal, puis qui n'auront pas les moyens de s'en protéger. Donc, même si c'est un cas particulier, puis que les clauses d'interdiction des animaux restent valides, il y a beaucoup de choses dans ce jugement qui font en sorte que j'ai l'impression que ça va faire boule de neige.»

Myriam Ségal

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