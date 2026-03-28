Place grandissante des animaux dans la société

Le Tribunal administratif du logement a récemment pris une décision en faveur d'un locataire qui souhaitait garder son animal contre le gré du propriétaire.

Cette décision s'est en partie appuyée sur une loi reconnaissant les animaux comme des êtres sensibles. Il n'est donc pas possible de les considérer comme de simples biens matériels.

Écoutez la chroniqueuse Myriam Ségal en discuter samedi au micro de l'animateur Denis Lévesque.