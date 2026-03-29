Chronique culturelle

Le célèbre film Dirty Dancing sera projeté mardi soir à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts à Montréal, accompagné de musiciens et de chanteurs interprétant la bande originale.
Écoutez le chroniqueur Stéphane Leclair, qui saisit l’occasion pour révéler quelques secrets de tournage de ce film culte des années 80, dimanche au micro de l'animateur Denis Lévesque.
«Ça a été tourné avec un tout petit budget : 6 millions de dollars pour le tournage, et le film a généré plus de 200 millions de dollars au box-office international. Les deux acteurs, Jennifer Grey et Patrick Swayze, ne s'aimaient pas. Ils ne voulaient pas travailler ensemble.»