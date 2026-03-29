Chronique culturelle

Le célèbre film Dirty Dancing sera projeté mardi soir à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts à Montréal, accompagné de musiciens et de chanteurs interprétant la bande originale.

Écoutez le chroniqueur Stéphane Leclair, qui saisit l’occasion pour révéler quelques secrets de tournage de ce film culte des années 80, dimanche au micro de l'animateur Denis Lévesque.