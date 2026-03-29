Jugés responsable de ses enjeux de santé mentale

Considérées responsables des problèmes de santé mentale d'une jeune fille américaine, les plateformes Instagram et YouTube ont été condamnées mercredi à lui verser 6 millions de dollars.
Écoutez le chroniqueur et docteur en droit Frédéric Bérard discuter de cette décision qui pourrait créer un précédent, dimanche au micro de l'animateur Denis Lévesque.
«Ils ont été condamnés notamment pour avoir créé volontairement une plateforme qui oblige en quelque sorte la dépendance de ces jeunes-là. Pour la première fois, les tribunaux américains disent: "Là, c'est assez le party!»