Jugés responsable de ses enjeux de santé mentale

Considérées responsables des problèmes de santé mentale d'une jeune fille américaine, les plateformes Instagram et YouTube ont été condamnées mercredi à lui verser 6 millions de dollars.

Écoutez le chroniqueur et docteur en droit Frédéric Bérard discuter de cette décision qui pourrait créer un précédent, dimanche au micro de l'animateur Denis Lévesque.