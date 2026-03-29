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Revue de presse

Sondage Léger : la CAQ fait mauvaise figure dans les intentions de vote

par 98.5

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 29 mars 2026 07:35

Avec

Caroline Bertrand
Caroline Bertrand
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Sondage Léger : la CAQ fait mauvaise figure dans les intentions de vote
Malgré le changement imminent du chef à la tête de la Coalition Avenir Québec (CAQ), celle-ci continue de faire mauvaise figure dans les sondages. / Graham Hughes / La Presse canadienne

Malgré le changement imminent du chef à la tête de la Coalition Avenir Québec (CAQ), celle-ci continue de faire mauvaise figure dans les sondages. C'est ce que dévoile un article du Journal de Montréal qui met de l'avant les résultats d'un sondage Léger.

Écoutez la journaliste Caroline Bertrand en discuter dimanche, lors de sa revue de presse au micro de l'émission Signé Lévesque.

Aussi dans cette revue de presse :

  • TVA Nouvelles : Des nouvelles de Solange Tremblay, qui a survécu à un récent accident d’avion d’Air Canada.
  • New York Times : L'Isle-aux-Coudres célèbre toujours le carème

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