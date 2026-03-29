Malgré le changement imminent du chef à la tête de la Coalition Avenir Québec (CAQ), celle-ci continue de faire mauvaise figure dans les sondages. C'est ce que dévoile un article du Journal de Montréal qui met de l'avant les résultats d'un sondage Léger.

Écoutez la journaliste Caroline Bertrand en discuter dimanche, lors de sa revue de presse au micro de l'émission Signé Lévesque.

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