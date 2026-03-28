Déclaration en anglais de Michael Rousseau

Michael Rousseau, PDG d'Air Canada, a soulevé énormément de mécontentement avec sa déclaration uniquement en anglais après l'accident d'avion ayant coûté la vie à deux personnes à LaGuardia.
Écoutez Alain Therrien, ancien député du Bloc Québécois et du Parti québécois, discuter samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque, de cette réaction forte face à l'incapacité du PDG d'Air Canada de s'exprimer en français.
«Semble-t-il que toutes les années, il y a une évaluation de ses performances et l'évaluation était censée voir la maîtrise du français. Il avait suivi, je pense, 300 heures de cours privés. Alors, on s'attendait à quelque chose d'autre que juste dire bonjour et merci. On a vu cette semaine que tout ça, c'était de la frime, qu'il ne respecte pas les Québécois, qu'il ne respecte pas la charte fédérale selon laquelle Air Canada est censée être une entreprise assujettie au bilinguisme.»