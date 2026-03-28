 Aller au contenu
Déclaration en anglais de Michael Rousseau

«On a vu cette semaine qu'il ne respecte pas les Québécois» -Alain Therrien

par 98.5

0:00
8:43

Entendu dans

Signé Lévesque

le 28 mars 2026 11:07

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
«On a vu cette semaine qu'il ne respecte pas les Québécois» -Alain Therrien
Michael Rousseau, PDG d'Air Canada, a soulevé énormément de mécontentement avec sa déclaration uniquement en anglais après l'accident d'avion ayant coûté la vie à deux personnes à LaGuardia / Photo fournie par Air Canada / La Presse canadienne / HANDOUT

Michael Rousseau, PDG d'Air Canada, a soulevé énormément de mécontentement avec sa déclaration uniquement en anglais après l'accident d'avion ayant coûté la vie à deux personnes à LaGuardia.

Écoutez Alain Therrien, ancien député du Bloc Québécois et du Parti québécois, discuter samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque, de cette réaction forte face à l'incapacité du PDG d'Air Canada de s'exprimer en français.

«Semble-t-il que toutes les années, il y a une évaluation de ses performances et l'évaluation était censée voir la maîtrise du français. Il avait suivi, je pense, 300 heures de cours privés. Alors, on s'attendait à quelque chose d'autre que juste dire bonjour et merci. On a vu cette semaine que tout ça, c'était de la frime, qu'il ne respecte pas les Québécois, qu'il ne respecte pas la charte fédérale selon laquelle Air Canada est censée être une entreprise assujettie au bilinguisme.»

Alain Therrien

Vous aimerez aussi

Deuxième séquence de grève pour les cols bleus de Montréal
La commission
Deuxième séquence de grève pour les cols bleus de Montréal
0:00
4:49
François Legault défend son héritage économique
Le Québec maintenant
François Legault défend son héritage économique
0:00
8:39
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
L’anxiété: un mal d’aujourd’hui?
Rattrapage
Chronique historique
L’anxiété: un mal d’aujourd’hui?
Nouvel album de Raye: «C'est assez flamboyant, assez grandiose»
Rattrapage
This Music May Contain Hope
Nouvel album de Raye: «C'est assez flamboyant, assez grandiose»
«Si on laisse aller les tribunaux, on va se retrouver avec des injustices»
Rattrapage
Place grandissante des animaux dans la société
«Si on laisse aller les tribunaux, on va se retrouver avec des injustices»
Anniversaires des enfants: «Un standard beaucoup plus élevé s'est installé»
Rattrapage
Chronique société
Anniversaires des enfants: «Un standard beaucoup plus élevé s'est installé»
«Imaginez ce que ça doit être de cuisiner pendant 24 h!»
Rattrapage
Nouvelle émission culinaire 24 en 24
«Imaginez ce que ça doit être de cuisiner pendant 24 h!»
«On n'a pas les moyens de ne pas s'occuper de l'éducation»
Rattrapage
Documentaire Écoles sous pression
«On n'a pas les moyens de ne pas s'occuper de l'éducation»
«On demande l'ajout d'une condition minimale pour éviter les dérapages»
Rattrapage
Plaidoirie sur la clause dérogatoire
«On demande l'ajout d'une condition minimale pour éviter les dérapages»
Georges Vézina désigné personnage historique
Rattrapage
Tour du Québec
Georges Vézina désigné personnage historique
Gilbert Rozon s'entend hors cours avec Julie Snyder et Pénélope McQuade
Rattrapage
Fin des poursuites
Gilbert Rozon s'entend hors cours avec Julie Snyder et Pénélope McQuade
Huit jours dans la rue: «Le plus dur, c'est la perte de repères»
Rattrapage
Expérience pour comprendre cette réalité
Huit jours dans la rue: «Le plus dur, c'est la perte de repères»
Les Canadiens de Montréal se préparent à faire face aux Predators
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Actualité sportive
Les Canadiens de Montréal se préparent à faire face aux Predators
The Boys of Dungeon Lane: un nouvel abum pour Paul McCartney
Rattrapage
Chronique culturelle
The Boys of Dungeon Lane: un nouvel abum pour Paul McCartney
Guerre en Iran: «Donald Trump s'est un peu peinturé dans le coin»
Rattrapage
Chronique américaine
Guerre en Iran: «Donald Trump s'est un peu peinturé dans le coin»
Les Blue Jays ont débuté leur 50e saison avec une victoire
Rattrapage
Actualité sportive
Les Blue Jays ont débuté leur 50e saison avec une victoire