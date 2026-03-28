Déclaration en anglais de Michael Rousseau

Michael Rousseau, PDG d'Air Canada, a soulevé énormément de mécontentement avec sa déclaration uniquement en anglais après l'accident d'avion ayant coûté la vie à deux personnes à LaGuardia.

Écoutez Alain Therrien, ancien député du Bloc Québécois et du Parti québécois, discuter samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque, de cette réaction forte face à l'incapacité du PDG d'Air Canada de s'exprimer en français.