Chronique voyage

United Airlines est intervenue face aux passagers bruyants qui utilisent leurs appareils électroniques sans mettre d’écouteurs.

La compagnie aérienne a ajouté à ses règlements qu’un passager sans écouteurs pouvait se voir interdire l’embarquement, se faire expulser de l’appareil ou être banni à vie.

Écoutez la chroniqueuse Fadwa Lapierre en discuter dimanche au micro de l'animateur Denis Lévesque.

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