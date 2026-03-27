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Biz critique la posture d'Ottawa

«Donald Trump a-t-il besoin d'une clause dérogatoire pour bafouer les lois?»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 27 mars 2026 17:33

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Sébastien Fréchette (Biz)
Sébastien Fréchette (Biz)
«Donald Trump a-t-il besoin d'une clause dérogatoire pour bafouer les lois?»
Biz, libéré sur parole / Cogeco Média

Biz revient sur le débat à la Cour suprême du Canada entourant la clause dérogatoire, qui s'est tenu la semaine dernière.

Alors que le gouvernement fédéral souhaite limiter son usage pour protéger les minorités, Biz souligne l’importance de cette clause pour l’autonomie provinciale, notamment pour la protection du français et de la laïcité au Québec.

Il critique la posture d’Ottawa qu'il accuse «d'avoir peur du peuple».

Écoutez la chronique de Biz sur le sujet, vendredi, à l'émission Le Québec maintenant.

«Si un tyran prenait le pouvoir au Canada, ce ne sont certainement pas neuf juges en toge avec des perruques et un bout de papier qui l'empêcheraient de quoi que ce soit. Par définition, un tyran fait ce qu'il veut. Pensez-vous que Donald a eu besoin d'une clause dérogatoire pour bafouer les lois, défier la Cour suprême et attaquer les minorités ? »

Biz

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