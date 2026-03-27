Biz critique la posture d'Ottawa

Biz revient sur le débat à la Cour suprême du Canada entourant la clause dérogatoire, qui s'est tenu la semaine dernière.

Alors que le gouvernement fédéral souhaite limiter son usage pour protéger les minorités, Biz souligne l’importance de cette clause pour l’autonomie provinciale, notamment pour la protection du français et de la laïcité au Québec.

Il critique la posture d’Ottawa qu'il accuse «d'avoir peur du peuple».

Écoutez la chronique de Biz sur le sujet, vendredi, à l'émission Le Québec maintenant.