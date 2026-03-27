Retour sur une opération policière fructueuse

Il y a exactement 25 ans ce vendredi, l'escouade Carcajou menait une opération policière, sans doute l'une des plus grandes de l'histoire du Canada selon le journaliste Daniel Renaud.
Des bombes qui explosaient durant la nuit, des gardiens de prison assassinés, Michel Auger victime d'une tentative de meurtre: les services de police se sont regroupés pour démanteler des gangs criminels qui opéraient principalement à Montréal.
Ce sont plus d'une centaine d'accusés qui ont été appelés devant la Cour, montrant le succès de l'opération.
Écoutez le journaliste à La Presse Daniel Renaud, faire le résumé des événements au micro de Philippe Cantin, vendredi.
«Ça faisait des années que certains policiers étaient complètement libérés pour cette enquête-là, parfois au détriment de leur vie personnelle, de leur famille et même de leur propre corps de police et de leurs collègues qui ne savaient pas du tout sur quoi ils travaillaient pendant au moins trois ans.»