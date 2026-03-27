Retour sur une opération policière fructueuse

Il y a exactement 25 ans ce vendredi, l'escouade Carcajou menait une opération policière, sans doute l'une des plus grandes de l'histoire du Canada selon le journaliste Daniel Renaud.

Des bombes qui explosaient durant la nuit, des gardiens de prison assassinés, Michel Auger victime d'une tentative de meurtre: les services de police se sont regroupés pour démanteler des gangs criminels qui opéraient principalement à Montréal.

Ce sont plus d'une centaine d'accusés qui ont été appelés devant la Cour, montrant le succès de l'opération.

Écoutez le journaliste à La Presse Daniel Renaud, faire le résumé des événements au micro de Philippe Cantin, vendredi.