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Maintenant députée du Parti conservateur

En 2022, Maïté Blanchette-Vézina a été membre de la CAQ, du PQ et de QS

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La commission

le 26 mars 2026 13:58

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
En 2022, Maïté Blanchette-Vézina a été membre de la CAQ, du PQ et de QS
Estimez-vous que ce genre de revirement politique nuit à la crédibilité de la politicienne ? / Jacques Boissinot/La Presse Canadienne

La députée de Rimouski, Maïté Blanchette Vézina, aurait été membre simultanément de la Coalition avenir du Québec (CAQ), de Québec solidaire et du Parti Québécois en 2022, l'année même où elle a été élue sous la bannière caquiste.

Le Parti Québécois et Québec solidaire ont confirmé l'information à La Presse Canadienne.

Dans les derniers jours, madame Blanchette Vézina a rejoint les rangs du Parti conservateur du Québec d'Éric Duhaime. Elle devrait y être candidate dans la circonscription de La Peltrie, dans la région de Québec.

Estimez-vous que ce genre de revirement politique nuit à la crédibilité de la politicienne ?

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez commenter divers sujets d'actualité, jeudi, à La commission.

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