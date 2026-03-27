Alexandre Barrette s'apprête à présenter son 4e one man show sur scène, intitulé «OUVERT».

D'une demande en mariage refusée à son hypocondrie, l'humoriste explique les sujets avec lesquels il fera rire son public lors de son spectacle, qui se tiendra le 8 avril prochain au GESU à Montréal.

En entrevue avec Patrick Lagacé, il aborde aussi ses ruptures avec l'humoriste Mariana Mazza et l'actrice Catherine Brunet.

Écoutez l'humoriste Alexandre Barrette aborder le sujet, vendredi, à l'émission Lagacé le matin.