Mort de deux hommes en situation d'itinérance

Serge et Valmont, deux hommes en situation d’itinérance décédés de cause naturelle cette semaine, étaient bien connus des groupes communautaires.

Écoutez la Dre Marie-Ève Morin, médecin de famille œuvrant en dépendances et santé mentale, qui connaissait Valmont, en disucter vendredi au micro de l'animateur Patrick Lagacé.