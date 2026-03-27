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Mort de deux hommes en situation d'itinérance

Valmont: «Je trouve ça inhumain qu'il soit décédé, seul dans une ressource»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 27 mars 2026 08:33

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Valmont: «Je trouve ça inhumain qu'il soit décédé, seul dans une ressource»
Patrick Lagacé / Cogeco Média

Serge et Valmont, deux hommes en situation d’itinérance décédés de cause naturelle cette semaine, étaient bien connus des groupes communautaires. 

Écoutez la Dre Marie-Ève Morin, médecin de famille œuvrant en dépendances et santé mentale, qui connaissait Valmont, en disucter vendredi au micro de l'animateur Patrick Lagacé. 

«Valmont, c'était mon patient depuis 20 ans. On était très proche et c'était quelqu'un d'hyper intelligent. C'était quelqu'un de drôle et je trouve ça inhumain qu'il soit décédé assis sur une chaise dans une ressource, tout seul. Et c'est pour ça que je voulais vous parler d'itinérance, parce que, derrière chaque personne qu'il y a dans la rue, il y a une histoire et on ne vient pas au monde dans la rue. C'est pour ça que je voulais vous en parler.»

Dre Marie-Ève Morin

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