Chronique culturelle

Le chanteur country américain Luke Combs a dévoilé le 20 mars dernier son sixième album, The Way I Am, qui contient 22 chansons.
Écoutez le chroniqueur culturel Stéphane Leclair en discuter dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.
Le chanteur country américain Luke Combs a dévoilé le 20 mars dernier son sixième album, The Way I Am, qui contient 22 chansons.
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