Album de Viviane Audet

Les œuvres de pianistes solos semblent particulièrement populaires, comme en témoigne l'album Le piano et le torrent de Viviane Audet, qui a récolté 5 millions d’écoutes sur Spotify.

Écoutez le chroniqueur Stéphane Leclair présenter son entretien avec la pianiste, dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.