Album de Viviane Audet

Les œuvres de pianistes solos semblent particulièrement populaires, comme en témoigne l'album Le piano et le torrent de Viviane Audet, qui a récolté 5 millions d’écoutes sur Spotify.
Écoutez le chroniqueur Stéphane Leclair présenter son entretien avec la pianiste, dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.
«Je ne pensais pas que ma musique pouvait se faufiler à ce point dans les moments intimes des gens. J'ai eu tellement de témoignages. Ça me fait du bien quand les gens me l'écrivent. Puis je leur réponds parce que je ne peux pas rester insensible à ça.»