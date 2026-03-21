Chronique culturelle

Les sept membres du groupe coréen BTS sont de retour en tournée et ont fait paraître un nouvel album vendredi, après une absence de plus de trois ans en raison de leur service militaire.
Écoutez le chroniqueur culturel Stéphane Leclair en discuter samedi au micro de l'animateur Denis Lévesque.
«C'est un boys band formé en 2013, et c'est devenu avec le temps le groupe le plus populaire sur Spotify. C'est le groupe emblématique de la K-pop, bien sûr, cette culture populaire de la Corée du Sudé. Grâce à ce groupe, c'est véritablement devenu un phénomène mondial.»