Autre solide match de Dobes

Pour un troisième match consécutif, les Canadiens de Montréal affrontaient un adversaire direct dans la course aux séries éliminatoires dans l’Association de l’est. Et pour une troisième fois de suite, ils se sont sauvés avec la victoire.

Un but de Zachary Bolduc - son premier depuis le 23 décembre - a rompu l’égalité à 4:36 de la troisième période et a permis au Tricolore de l’emporter 2-1 contre les Blue Jackets de Columbus.

Mason Marchment a raté une chance incroyable de créer l'égalité après un arrêt de avec quelques secondes à faire

Les Canadiens (40-21-10, 90 points) demeurent donc au troisième rang de la section atlantique, deux points devant les Bruins de Boston (88) et avec un match en main.

Outre Bolduc (11e), Jayden Struble (1er), avec sa première réussite de la saison, a marqué l'autre but du Bleu-Blanc-Rouge. Jakub Dobes a encore une fois excellé avec une performance de 25 arrêts.

Damon Severson (8e) a riposté pour les Blue Jackets (38-23-11, 87 points). Jet Greaves a fait face à 20 tirs.

Les Canadiens seront à Nashville, samedi, pour le premier d’une série de cinq matchs à l’étranger.

Le Tricolore débordé

Les premières minutes sont complètement à l'avantage des Blue Jackets qui débordent les Canadiens de toutes parts. Le Tricolore résiste néanmoins à une supériorité numérique de ses adversaires.

N'empêche, après neuf minutes de jeu, la formation de l'Ohio a un avantage de 8-2 pour ce qui est des tirs au but, ce qui résume bien l'allure du jeu.

Et quand une équipe domine sans marquer, ce n'est pas rare que l'adversaire en profite. C'est ce qui arrive lorsque Jayden Struble ouvre la marque à 9:54 en venant soutenir l'attaque. Des mentions d'aide à Zachary Bolduc et à Lane Hutson.