Autre solide match de Dobes

Pour un troisième match consécutif, les Canadiens de Montréal affrontaient un adversaire direct dans la course aux séries éliminatoires dans l’Association de l’est. Et pour une troisième fois de suite, ils se sont sauvés avec la victoire.
Un but de Zachary Bolduc - son premier depuis le 23 décembre - a rompu l’égalité à 4:36 de la troisième période et a permis au Tricolore de l’emporter 2-1 contre les Blue Jackets de Columbus.
Mason Marchment a raté une chance incroyable de créer l'égalité après un arrêt de avec quelques secondes à faire
Les Canadiens (40-21-10, 90 points) demeurent donc au troisième rang de la section atlantique, deux points devant les Bruins de Boston (88) et avec un match en main.
Outre Bolduc (11e), Jayden Struble (1er), avec sa première réussite de la saison, a marqué l'autre but du Bleu-Blanc-Rouge. Jakub Dobes a encore une fois excellé avec une performance de 25 arrêts.
Damon Severson (8e) a riposté pour les Blue Jackets (38-23-11, 87 points). Jet Greaves a fait face à 20 tirs.
Les Canadiens seront à Nashville, samedi, pour le premier d’une série de cinq matchs à l’étranger.
Le Tricolore débordé
Les premières minutes sont complètement à l'avantage des Blue Jackets qui débordent les Canadiens de toutes parts. Le Tricolore résiste néanmoins à une supériorité numérique de ses adversaires.
N'empêche, après neuf minutes de jeu, la formation de l'Ohio a un avantage de 8-2 pour ce qui est des tirs au but, ce qui résume bien l'allure du jeu.
Et quand une équipe domine sans marquer, ce n'est pas rare que l'adversaire en profite. C'est ce qui arrive lorsque Jayden Struble ouvre la marque à 9:54 en venant soutenir l'attaque. Des mentions d'aide à Zachary Bolduc et à Lane Hutson.
La réplique ne se fait pas attendre. Lane Hutson se retrouve profondément dans le territoire adverse, ce qui mène à un surnombre des Blue Jackets qui se termine par un but de Damon Severson à 12:17.
Allers-retours peu fructueux
Dans les cinq premières minutes du deuxième tiers, la formation de Martin St-Louis tente tant bien que mal d'inscrire un autre but, sans succès.
Le premier trio enchaîne les chances de marquer avec Juraj Slafkovsky qui rate une précieuse passe et Nick Suzuki, lui, est stoppé par le gardien des Blue Jackets.
Au tour de ces derniers de tenter leur chance: Saen Monahan rate lui aussi son tir. Les allers-retours se succèdent des deux bords de la patinoire.
Rudesse, rudesse, rudesse...
La bagarre s'installe entre les deux équipes, donnant le ton en milieu de deuxième période à ce match crucial d'un côté comme de l'autre.
À 12:19, Jake Evans et Miles Wood se retrouvent au banc des pénalités. Ni Columbus, ni Montréal n'en profite.
L'avantage numérique des Canadiens ne suffit pas pour que ses joueurs arrivent à marquer. On empêche Demidov de profiter du filet désert devant lui.
Avec deux minutes et 12 secondes à faire à la deuxième période: quel arrêt de Jakub Dobes devant Mason Marchment en échappée!
C'est toujours 1 à 1 après 40 minutes de jeu.
L'égalité qui persiste depuis le premier engagement est rompue après 4:35 au début du dernier engagement lorsque Zachary Bolduc inscrit son premier but depuis le 23 décembre.
Les Blue Jackets ont tout tenté en troisième période, mais ils se sont butés à un gardien tenace et une défensive hermétique.