Conflit en Iran

Le conflit au Moyen-Orient se poursuit à vitesse grand V.
Écoutez l'analyste de politique américaine Valérie Beaudoin discuter des récents développements au Moyen-Orient avec l'animateur Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Les frappes entre Israël et l’Iran et les négociations sur le nucléaire iranien
- Donald Trump évoque un «cadeau» lié au pétrole et au gaz;
- J.D. Vance se rendraient au Pakistan pour des pourparlers de paix;
- Les exigences de réparations et garanties de sécurité de l’Iran;
- On aborde la crise dans les aéroports américains, la paralysie, ainsi que le taux d’approbation de Donald Trump qui est à 36 %.