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Politique
Rafale de nouvelles

Total Energies reçoit 928 millions$ de Trump pour se tourner vers le pétrole

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 24 mars 2026 13:59

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Total Energies reçoit 928 millions$ de Trump pour se tourner vers le pétrole
La commission / Cogeco Média

À l'occasion de leur rafale de nouvelles, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez abordent la décision renversante de l'administration Trump concernant la compagnie française Total Energies.

Initialement engagée pour construire deux parcs éoliens sur la côte Est américaine, l'entreprise recevra plutôt une compensation de près d'un milliard de dollars — 928 millions pour être précis — pour se retirer du secteur éolien.

L'administration américaine exige que ce montant soit réinvesti dans des projets pétroliers et gaziers au Texas et dans le golfe du Mexique.

Cette décision confirme, selon les animateurs, que tout espoir de voir Donald Trump prendre un virage vert est bel et bien révolu.

Autres sujets traités:

  • Un projet de loi sera déposé pour faciliter l'hospitalisation forcée des personnes ayant un état mental dangereux;
  • Pavage à Montréal: seulement cinq entreprises se sont partagé l'ensemble des contrats de pavage entre 2017 et 2025;
  • Conflit au Moyen-Orient: analyse des options de Trump face à l'Iran;
  • Autobus scolaires électriques: le Québec se classe au deuxième rang canadien avec 10 650 véhicules.

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