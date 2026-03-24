À l'occasion de leur rafale de nouvelles, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez abordent la décision renversante de l'administration Trump concernant la compagnie française Total Energies.

Initialement engagée pour construire deux parcs éoliens sur la côte Est américaine, l'entreprise recevra plutôt une compensation de près d'un milliard de dollars — 928 millions pour être précis — pour se retirer du secteur éolien.

L'administration américaine exige que ce montant soit réinvesti dans des projets pétroliers et gaziers au Texas et dans le golfe du Mexique.

Cette décision confirme, selon les animateurs, que tout espoir de voir Donald Trump prendre un virage vert est bel et bien révolu.

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