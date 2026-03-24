Le décès du pilote d’Air Canada, Antoine Forest, dimanche, a marqué tout le Québec et même le Canada, lorsque la nouvelle a été diffusée.

Pilote prometteur, Antoine Forest était un élève exemplaire du Centre québécois de formation aéronautique où il a terminé ses études en 2018.

Le directeur de l’école, Steeve Noreau, se souvient bien de l'étudiant qu'il était, alors qu'il venait tout juste d'arriver à la direction de l'établissement.

Écoutez celui qui a bien connu le jeune pilote en discuter mardi, au micro de l'animateur Philippe Cantin.