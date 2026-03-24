Le décès du pilote d’Air Canada, Antoine Forest, dimanche, a marqué tout le Québec et même le Canada, lorsque la nouvelle a été diffusée.
Pilote prometteur, Antoine Forest était un élève exemplaire du Centre québécois de formation aéronautique où il a terminé ses études en 2018.
Le directeur de l’école, Steeve Noreau, se souvient bien de l'étudiant qu'il était, alors qu'il venait tout juste d'arriver à la direction de l'établissement.
Écoutez celui qui a bien connu le jeune pilote en discuter mardi, au micro de l'animateur Philippe Cantin.
«C'était vraiment un passionné de l'aviation en général. Puis même sa famille le dit, il était tout jeune et c'était son rêve de devenir pilote. Les jeunes qui sont ici ne l'ont jamais connu, mais ils sont en phase d'apprentissage, puis ils savent que c'est un métier quand même à risque. Donc, lorsque ça arrive, ça amène une réflexion.»