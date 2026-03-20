30e édition de l'événement

Le festival de court métrage REGARD peut de plus en plus se passer de présentation, alors que de nombreux réalisateurs internationaux choisissent l'événement pour leurs premières diffusions au public.

La directrice de l'événement, Marie-Michele Plante et le porte-parole de cette année, Pierre-Luc Funk, se réjouissent que le festival ait lieu au Saguenay et obtienne beaucoup de visibilité médiatique.

Écoutez-les aborder le tout, vendredi, à l'émission Le Québec maintenant.

La 30e édition de REGARD a lieu jusqu'au 22 mars 2026.