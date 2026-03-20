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Arts et spectacles
30e édition de l'événement

REGARD: un festival «audacieux» -Pierre-Luc Funk

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 20 mars 2026 16:41

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
REGARD: un festival «audacieux» -Pierre-Luc Funk
La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

Le festival de court métrage REGARD peut de plus en plus se passer de présentation, alors que de nombreux réalisateurs internationaux choisissent l'événement pour leurs premières diffusions au public.

La directrice de l'événement, Marie-Michele Plante et le porte-parole de cette année, Pierre-Luc Funk, se réjouissent que le festival ait lieu au Saguenay et obtienne beaucoup de visibilité médiatique.

Écoutez-les aborder le tout, vendredi, à l'émission Le Québec maintenant.

La 30e édition de REGARD a lieu jusqu'au 22 mars 2026.

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