L'animateur Rodger Brulotte, qui a longtemps décrit les matchs de baseball au Québec, s’est éteint vendredi à l’âge de 79 ans.
Écoutez le chroniqueur sportif Jean-François Baril en discuter samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.
«On savait que sa santé était précaire, puisque l'année passée, il a quitté en pleine description de match parce qu'il y avait des douleurs au dos trop intenses. Lorsqu'il est rentré à l'hôpital, ils ont trouvé des tumeurs cancéreuses. Ça a été enlevé, mais après ça, il y a eu des problèmes et il n'est jamais revenu. Mais d'apprendre son décès, hier, ça nous a mis sous le choc.»